Manisa'daki trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Şehzadeler ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sekman A. idaresindeki 11 DS 556 plakalı otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki 45 UH 501 plakalı hafif ticari araç, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi.

Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan N.A. (50), R.R.B. (7), K.B. (9) Y.B.(17 ), Ecrin Ö.(10) ve Ö.A. (68) ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ecrin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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