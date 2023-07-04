Demirci'nin iri taneli kirazı kalitesi ve fiyatıyla üreticileri memnun etti

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen ve 30 kalibrenin üzerindeki Ziraat 0900 Demirci kirazının hasadı başladı.

İlçede üreticiler sabah erken saatlerde gittikleri bahçelerde, öğleye kadar kiraz hasadı yapıyor.

Genellikle kadınların çalıştığı hasatta toplanan kirazlar büyüklüğüne göre ayrılarak yurt içi ve yurt dışı pazara gönderilmek üzere ilçeye gelen alıcılara satılıyor.

Ürünün büyük kısmı ise ihracata gidiyor.

Yaklaşık 20 yıldır kiraz üreticiliği de yapan Ziraat Odası Meclis Başkanı Ali İhsan Yaman bu yıl kirazın kalitesinin çok güzel olduğunu belirtti.

Demirci'nin kirazının kendine has aroması olduğunu ifade eden Yaman, "Demirci kirazımız tescilli. Yaklaşık binin üzerinde kiraz ağacım var. Bu yıl ben de tarlamdan 15 ton ihracata kiraz göndermeyi hedefliyorum. Fiyatlar da iyi düzeyde." diye konuştu.

Yaman, kiraz toplamanın zor bir iş olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Sınıflandırma, iyisi ve kötüsünü ayırt etmek gerekiyor. Müşteriye güzel bir ürün sunmak için bu aşamalar önemli. Kirazda 24 kalibrenin üstü ihracata gidiyor. Bizim kirazlarımız genelde 31-32 kalibre geliyor. İç piyasaya bu noktada çok fazla ürün çıkmıyor, geneli ihraç oluyor. Bu yıl 70-75 liraya kadar kiraz satıldı. Dağ köylerinde henüz kirazlar olgunlaşmadı. Demirci'de kiraz hasadı ağustos ayı sonuna kadar sürüyor. Bu yıl ilçe genelinde 12 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor."

Kiraz alımı yapan firmanın yetkilisi Gündüz Sazak, "Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Avrupa ve Arap ülkelerine gidiyor. İç piyasa 10 ile 40 lira, dış piyasa ise 50 ile 75 lira arasında. Demirci kirazı genelde ihracat kirazı çıkıyor." dedi.

Tarlada kiraz hasadı yapan kadınlardan Emine Kaya ise hasada sabah 06.00'da başladıklarını belirterek, toplanan kirazları iriliğine göre ayırdıklarını söyledi.

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