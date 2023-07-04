Manisa FK, Kerim Frei ile sözleşme imzaladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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MANİSA (AA) - 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Kerim Frei ile anlaştı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Kerim Frei ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi Kerim Frei'ın tecrübesiyle takıma önemli katkılar sunacağını belirterek, "Kerim Frei'ı kadromuzda görmeyi çok istiyorduk. Bu anlamda bizim için özel bir transfer oldu. Tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar verecektir." ifadelerini kullandı.

Kerim Frei ise "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğum için mutluyum. Tek hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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