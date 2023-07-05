Alaşehir'de otomobilin çarptığı yaya, yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.



Salihli ilçesi yönünden gelen A.F.Ö. yönetimindeki otomobil, Kavaklıdere mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.A'ya (59) çarptı.

Yaralanan M.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.F.Ö, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. ​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.