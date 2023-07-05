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Manisa'da şiddetli rüzgar nedeniyle yan yatan 80 yıllık çam ağacı kesildi

AA

Manisa'da şiddetli rüzgar nedeniyle yan yatan 80 yıllık çam ağacı kesildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yan yatan 80 yıllık çam ağacı, belediye ekiplerince kesildi.

İlçede, akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle Atatürk Parkı'ndaki 80 yıllık çam ağacı kökünden sökülerek yan yattı.

Belediye ve polis ekipleri, yan yatan ağacın çevreye zarar vermemesi için Atatürk Bulvarı'nın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda ağaç kesildi.

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