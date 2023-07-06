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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 02:15
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

        MANİSA (AA) - Alaşehir ilçesinde şiddetini artıran fırtına ve yağmur, ağaçların devrilmesine yol açtı.

        Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran fırtına ve yağmur sonrasında Avşar Barajı Parkı'nda ve Fatih Mahallesi basketbol sahasında ağaçlar devrildi.

        Ağaçların devrilmesiyle elektrik telleri koptu, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekipleri tarafından ağaçların kaldırılması ile yollar ulaşıma açıldı. Gediz Elektrik ekipleri de kopan telleri onardı.

        Üzümlü Kavşağı'nda ise rögarların taşması trafiği olumsuz etkilendi. Şeyh Sinan Mahallesi’nde bir evi su bastı.

        Alaşehir–Sarıgöl karayolu Çataltepe mevkisinde servi ağacının yola devrilmesi nedeniyle ulaşıma kontrollü şekilde izin verildi.

        Belediye ekipleri, atık çöp ve yapraklarla tıkanan yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarına müdahale etti.

        Belediye otoparkında ise yaklaşık 50 yıllık çınar ağacı bir minibüsün üzerine devrildi. Ağaç güvenlik önlemi alınarak kesildi.

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