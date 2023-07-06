Manisa Çukurovalılar Derneğinden Hatay'ın anavatana katılışının 84. yıl dönümü etkinliği

MANİSA (AA) - Manisa Çukurovalılar Derneği, Hatay'ın anavatana katılışının 84. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Dernek Başkanı İrfan Doruk, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisinde düzenlenen programda, Hatay'ın Türkiye'nin stratejik ve önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Hatay'ın aynı zamanda Çukurova'nın da gözbebeği olduğuna işaret eden Doruk, "Hatay depremde çok büyük yaralar aldı. Halen yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bizde Manisa'da Hatay'ın anavatana katılışının 84. yıl dönümünde böyle bir etkinlik yapmak istedik. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programda, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Sansar Hatay'ın anavatana katılışı süreciyle ilgili söyleşi gerçekleştirdi, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.