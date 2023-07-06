Manisa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Nadir S. (70) idaresindeki 34 BH 6935 plakalı otomobil, Saruhanlı-Akhisar kara yolu Dilek Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp karşı yönden gelen Ö.E. yönetimindeki 45 AG 630 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şükran Göralp (60) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Nadir S, eşi Nurdan S. (63) ile kamyonet sürücüsü Ö.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nadir S. ile Nurdan S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.