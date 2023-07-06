Turgutlu'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Yılmazlar Mahallesi'nde Avukatlar Sokak ile Türkoğlu Sokak arasındaki elektrik trafosunda, küçük çaplı meydana gelen patlamalar sonrasında yangın çıktı.
Trafodan dumanların çıktığını görenler durumu ihbar etti.
Olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle Yılmazlar, Acarlar ve Altay mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulandı.
Yılmazlar Mahallesi Muhtarı Şener Aydoğmuş, trafoda daha önce de yangın çıktığını belirterek, yeni bir trafo kurulmasını talep ettiklerini bildirdi.