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        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:09
        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Namık Kemal Mahallesi'ndeki parkta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Cem Arslaner (30) ile M.D. (26) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, Arslaner'i bıçaklayarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        M.D. saklandığı adreste gözaltına alındı.​​​​​​​

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