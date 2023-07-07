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        Demirci'de 84 cami ile 6 merkezde Kur'an kursu veriliyor

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:18
        Demirci'de 84 cami ile 6 merkezde Kur'an kursu veriliyor

        MANİSA (AA) - Manisa'daki Demirci İlçe Müftülüğünce, çocuklara yönelik 84 cami ve 6 kurs merkezinde Kur'an kursu veriliyor.

        Yaklaşık 1200 öğrencinin katıldığı, haftanın 5 günü devam eden kurslarda, Elif-Ba, sureler ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

        Kur'an kurslarına katılan çocuklar, kurs kapsamında farklı etkinlik ve faaliyetler de yapıyor.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Kuran-ı Kerim okuma kursuna da 35 öğrenci katılıyor.

        Kurslar, 11 Ağustos 2023'te tamamlanacak.

        Demirci İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Demirci Şubesince, temmuz ayı sonunda İmam Hatip Lisesinde, 1 aylık, yatılı Kur'an kursu açılacak.

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