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        Manisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 17:07
        Manisa'da sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeğinin ısırdığı kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Şehit Öztürk Polis Merkezi önünden geçen Neşat Balcı'ya (67) sahipsiz köpek saldırdı.

        Bacağından yaralanan Balcı, yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

        Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı, müdahalenin ardından taburcu edildi.

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