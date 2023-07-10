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        Sulama kanalından vitrin mankeni çıkarıldı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 13:32
        Sulama kanalından vitrin mankeni çıkarıldı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu.

        Akpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti.

        İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.

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