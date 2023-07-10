AK Parti'li Salih Hızlı, yerel seçim hedeflerini anlattı

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Cumhur İttifakı olarak 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde hedeflerinin tüm belediyeleri kazanmak olduğunu söyledi.

Hızlı, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılında yerel seçimlerin yapılacağını hatırlattı.

Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde bütün belediyeleri kazanmak istediklerini vurgulayan Hızlı, şunları kaydetti:

"Bütün belediyeleri kazanmak istiyoruz. Diğer partilerin düşüncelerini küçümsemiyoruz. AK Parti olarak ideolojik bir gözlük takmadan halkımızın talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. AK Parti belediyeciliğinin nasıl hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Bunun bilincinde olan halkımızın yerel seçimlerde yine AK Parti'ye destek vereceğine inanıyoruz."

AK Parti'nin Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soru üzerine Hızlı, bunun genel merkezin kararı olduğunu söyledi.

Basın toplantısına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş da katıldı.