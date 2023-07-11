Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:01
        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Aşağıbozkır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi.

        Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Alevler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        İlk belirlemelere göre yangında, fıstık çamı ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu 1 hektarlık alan zarar gördü.

        Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Manisa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
        Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı
        Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı
        Manisa BŞB'de Tolga kaldı
        Manisa BŞB'de Tolga kaldı
        Turgutluspor'da Ramazan Çelik dönemi 
        Turgutluspor'da Ramazan Çelik dönemi 
        Manisa FK'da Turgay tamam
        Manisa FK'da Turgay tamam
        Somaspor'da 4 futbolcu ayrıldı
        Somaspor'da 4 futbolcu ayrıldı