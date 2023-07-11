Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ataç, gazetecilerle buluştu

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitenin 31. kuruluş yıl dönümünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektörlükteki toplantıya Prof. Dr. Ataç'ın yanı sıra rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri de katıldı.

Ataç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerinin 3 enstitü, 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 28 uygulama ve araştırma merkezi ile teknokent ve hastanede 1786'sı akademik, 2 bin 393'ü idari personelle 44 bin 813 öğrenciye hizmet verdiğini söyledi.

Bilimsel yayınlara önem verdiklerini vurgulayan Ataç, "0,50 olan kişi başına düşen akademik yayın ortalamasını 1'e yükseltmek istiyoruz. Bizim dönemimizde akademik personelin hem yayın sayısı nicelik olarak arttı hem de yayın kalitesi nitelik olarak arttı. Bu rakamlar yetmez. Biz Türkiye ortalamasını geçmek istiyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ataç, onkoloji hastanesini gelecek ay hizmete açmayı planladıklarını, polikliniklerde günlük ortalama 6 bin hastaya hizmet sunan üniversite hastanesinin yatak kapasitesini de 699'a yükselttiklerini aktardı.

Gelecek ay görev süresinin dolacağını hatırlatan Ataç, "Tekrar göreve talibim, başvurumu yaptım. Şu ana kadar benimle birlikte 23 arkadaşımız adaylık başvurusunu yaptı." diye konuştu.