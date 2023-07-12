Enerjisa Üretim ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında işbirliği

MANİSA (AA) - Enerjisa Üretim ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) arasında, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun dönüşümü için işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen törende protokole MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale imza attı.

Protokolle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu altyapısı ve donanımı modernize edilecek.

Ayrıca, akademik personel ve öğrencilerin yetenek ve bilgilerini artırmayı hedefleyen işbirliği protokolü kapsamında, eğitim programları ve atölye çalışmalarıyla yenilenebilir enerji teknolojileri, İngilizce dil becerileri ve sosyal beceriler eğitimi gibi konuları kapsayan çeşitli eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Ödüllendirme programı ile de başarıların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Gürkale, üniversitelerle yeni işbirlikleri hedeflediklerini belirterek, eğitimin Enerjisa Üretim olarak kritik olarak değerlendirdikleri başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Gençlere destek vermenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Gürkale, şöyle konuştu:

"2026 sonuna kadar hayata geçireceğimiz 1000 megavat rüzgar santrali yatırımlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda meslek yüksekokulları hem şirketimiz hem de sektörümüz için önemli bir fırsat. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yaptığımız işbirliği ile sektördeki gelişime ve insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmaya odaklanıyoruz. Enerjisa Üretim olarak, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Proje ile kız öğrencilerin sayısını artırmayı ve tüm öğrencilere eşit fırsatlar sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliği için çok heyecanlı ve umutluyuz, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Rektör Prof. Dr. Ataç da üniversite ve sanayi işbirliğine her zaman önem vereceklerini dile getirerek, "Bu anlamda zincirimizin halkasına birini daha ekliyoruz. Enerjisa Üretim yapacağımız bu protokolle öğrencilerimizin burada, alternatif enerji kaynaklarında ve yenilenebilir enerji kaynaklarında yararlanmasını sağlayarak istihdamı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz teknik bilgi ve donanımla sahada uygulamalarını hayata geçirecek. Enerjisa kendi bünyesindeki alt yapı desteğin bizim okulumuzun öğrencileri için kullanacak. Enerjisa Üretim firmamıza üniversitemize ve öğrencilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.