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        Manisa'da 148 kök Hint keneviri ele geçirildi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:47
        Manisa'da 148 kök Hint keneviri ele geçirildi

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 148 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Akhisar ve Salihli jandarma komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Salihli'de E.E'nin evinde ve eklentilerindeki aramada 88 kök, Akhisar'da da M.A. ve İ.Ş'ye ait adreslerde 60 kök Hint keneviri bulundu.

        Operasyonlarda ayrıca 88 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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