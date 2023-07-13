Manisa'nın yaylalarında vişne hasadı başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticiler, yaylalardaki bahçelerde vişne hasadına başladı.

İlçe merkezinin yanı sıra Kışlak, Kuzeyir, İmceler gibi 20'ye yakın kırsal mahalledeki vişne hasadı, ağustosa kadar devam edecek. Çiftçiler sabahın erken saatlerinde geldikleri bahçelerinden topladıkları vişneleri tüccarlara satıyor.

Yörede haziranda etkili olan sağanak, ürünlerde kısmi zarar oluştururken, ilçede genelinde bu sezon yaklaşık 200 ton vişne rekoltesi bekleniyor.

Çiftçi Ümmet Akkaya, AA muhabirine, kirazın ardından vişne hasadına başladıklarını söyledi.

Yağışların kaliteyi bir miktar düşürdüğüne dikkati çeken Akkaya, "5 dönüm arazimde 100 vişne ağacım var. Kirazlarımı kilogramı 70 liradan sattım. Vişneyi dış ihracat ve 'suluk' olarak kasalarda ayırıyoruz. Meyve suyuna gidecek olanı 10 liradan, iç ve dış piyasaya gidecek olanı da 25 liradan satıyorum." dedi.

Arif Çimen de bölgenin, rakımı ve iklimi nedeniyle vişne ve kiraz üretim merkezi haline geldiğine dikkati çekerek, "Kiraz hasadı 10 gün önce bitti. Kuzeyir mahallemizde çiftçilerimizin topladığı günlük 10 ton vişne gönderiliyor. Çiftçimiz fiyattan memnun." diye konuştu.

Tüccar Oktay Demirel de kaliteden memnun olduklarını dile getirdi.

Ürünü İstanbul başta olmak üzere büyük kentlere gönderdiklerini vurgulayan Demirel, "25 liradan alımı gerçekleştiriyoruz. Ağustosa kadar buradaki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.