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        Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:04
        Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

        MANİSA (AA) - Manisa ve İzmir'de, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 3 aylık çalışma sonrasında, Manisa ve İzmir'de belirlenen 22 ayrı adrese baskın düzenledi.

        Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, tüfek, 623 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu, 35 kök kenevir, 9 sentetik hap, 4 hassas terazi, çok sayıda tabanca fişeği, bıçak ve kaçak sigara ele geçirildi.

        Çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı.

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