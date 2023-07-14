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        Manisa FK, Tugay Kacar'ı transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:21
        Manisa FK, Tugay Kacar'ı transfer etti

        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, tecrübeli orta saha Tugay Kacar'ı kadrosuna kattı.

        Manisa FK, Boluspor'dan ayrılan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Tugay Kacar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        İmza töreninde konuşan Tugay Kacar, Manisa FK'nin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kulüp olarak tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nedzipi de uzun yıllar takip ettikleri Kacar'ın performansıyla kendisini kanıtlamış bir futbolcu olduğunu dile getirerek, "Kadromuza kattığımız için mutluyuz. Bizimle birlikte olmak istemesi önemli. Tecrübesiyle takımımıza büyük güç katacaktır. Kendisine Manisa Futbol Kulübü'müzün formasıyla başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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