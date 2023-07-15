Manisa'da devrilen cipteki 7 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen cipteki Kazakistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Salauat Zhastalapuly (39) yönetimdeki Kazakistan plakalı cip, Denizli-Manisa kara yolu Selimiye Mahallesi'nde bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı ülke vatandaşları Zhastalap Zulkarnayev (67), Zhanylsyn İslamova (67), Liza Mukatayeva (38), N.Z. (12), M.Z. (13) ve N.S. (11) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Alaşehir ve Sarıgöl'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.