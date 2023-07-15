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        Manisa'da Kur'an kursu öğrencileri, şehit mezarını ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:44
        Manisa'da Kur'an kursu öğrencileri, şehit mezarını ziyaret etti

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Bereketli Camisi Kur'an Kursu öğrencileri, 2010 yılında Siirt'te mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Komando Er Feyzi Tekeş'in mezarını ziyaret etti.

        Tekeş'in Ahmetağa Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başına Türk bayraklarıyla gelen öğrenciler, burada Tekeş'in annesi Rukiye Tekeş'in elini öperek, şehit annesine başsağlığı diledi.

        Bereketli Camisi İmam Hatibi Ali Aslan, her yıl Kur'an kursunu açtıklarında öğrencileri mutlaka Tekeş'in kabrine getirdiklerini ve Tekeş'in huzurunda tüm şehitler için dua ettiklerini söyledi.

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