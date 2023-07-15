Manisa'daki zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında, Hasan Şahbaz yönetimindeki 31 AKZ 265 plakalı tır, yan yolda ilerlerken ana yola çıkan Engin Bulut yönetimindeki 45 AJE 704 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce refüje sonra aynı yönde giden Mustafa Adak yönetimindeki 35 AJY 606 plakalı otomobile çarptı.
Yaşar Acar yönetimindeki 35 AIP 188 plakalı otomobil de kaza nedeniyle firen yapan tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 45 AJE 704 plakalı aracın sürücüsü Engin Bulut ile aynı araçtaki Leyla Bulut yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.