Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.
Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe kabristanlığında şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Belediye Başkanı Selami Selçuk, vatandaşlara bayrak hediye etti.
Vatandaşların katılımıyla, Çereşe Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na, marşlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda video gösterileri yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, dualar edildi.