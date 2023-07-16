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        Manisa FK, Bekir Karadeniz'i kiraladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:37
        Manisa FK, Bekir Karadeniz'i kiraladı

        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Pendikspor'dan Bekir Karadeniz'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ile takımın kamp yaptığı Bolu'da sözleşme imzalandı.

        İmza töreninde konuşan Karadeniz, Manisa FK'ye en yüksek katkıyı vermek istediğini belirterek, "Bunun için çok çalışıp sezon sonunda takımımla birlikte Süper Lig’e çıkmak istiyorum." dedi.

        Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Bekir Karadeniz'i geçen sezon Ankara Keçiörengücü’nde takip ettiklerini dile getirerek, "Orada başarılı bir sezon geçirdi. Aynı başarıyı Manisa Futbol Kulübü formasıyla da sürdüreceğine inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel bir sezon diliyorum." diye konuştu.

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