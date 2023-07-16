Manisa'da gurbetçinin tatlıcıda unuttuğu çanta, sahibine teslim edildi

MANİSA (AA) - Turgutlu ilçesinde, tatlıcıda unutulan ve içinde döviz ile değerli evrakların bulunduğu bel çantası, işletmeci tarafından sahibine teslim edildi.

Turgutlu'daki bir tatlıcıda çanta bulan garsonlar, çantayı işletme sahibi Fahrettin Büdüş'e verdi.

İçinde döviz, pasaport ve resmi evrakların olduğu çantanın sahibine ulaşmak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Büdüş, pasaport sahibine sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ertesi gün dükkana gelen Halit Sertdemir (43) çantasını unuttuğunu belirtti.

Çantayı sahibine teslim eden Büdüş, gazetecilere çantayı teslim etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşadığını ve tatil için Manisa'ya geldiğini kaydeden Sertdemir de çantada yaklaşık 1 ay kadar kalacakları Türkiye'de tatil için ayırdıkları para ile pasaport gibi önemli eşyalarının olduğunu söyledi.

Çantayı unuttuklarını ertesi gün fark ettiklerini ifade eden Sertdemir, "Panik yaşadık. Mekan sahibi de bize ulaşmak için bayağı çaba sarf etmiş, sağ olsunlar emanete sahip çıkmışlar. Tekrar mekana geldiğimizde çantayı bize teslim ettiler. Allah razı olsun kendilerinden. 2 hafta önce bir yakınımız Almanya'dan Türkiye'ye aracıyla gelirken Sırbistan'da çantalarını kaybetti. İçerisinde resmi evrak ve paralarının bulunduğu çantası kayboldu. 2 haftadır bir türlü ulaşılamadı. Kendi vatanımızda ise biz çantamıza ulaştık." diye konuştu.