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        Manisa'da trafik kazasında bir çocuk yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 21:34
        Manisa'da trafik kazasında bir çocuk yaralandı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.

        Uşak-İzmir kara yolu Alparslan Türkeş kavşağında yola çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü Kazım Yiğit Güler'e (13), T.U'nun (55) kullandığı BOH TU 14 yabancı plakalı otomobil çarptı.

        Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Güler, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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