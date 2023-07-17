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        Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 23:19
        Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

        MANİSA (AA) - Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 10-17 Temmuz'da uyuşturucuyla mücadelede kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 61 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Operasyonlarda 2 uyuşturucu hap, 393 sentetik hap, 224 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 117 gram eroin maddesi, 150 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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