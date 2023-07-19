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        Alaşehir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:21
        Alaşehir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Badınca Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği ekipleri, helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.​​​​​​​

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