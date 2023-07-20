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        Manisa FK, Daniel Graovac'ı transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:56
        Manisa FK, Daniel Graovac'ı transfer etti

        MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, tecrübeli stoper Daniel Graovac’ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 29 yaşındaki Bosna Hersekli savunma oyuncusu Graovac ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        İmza töreninde konuşan Graovac, "Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri ve projeleri tercihimde etkili oldu. Bu güzel aileye en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefim çok çalışıp sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak." dedi.

        Daniel Graovac'ın tecrübesiyle takıma güç katacağını ifade eden Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de "Daniel Graovac, uzun yıllardır üst seviyelerde görev almış bir oyuncu. Tecrübesiyle takımıza önemli güç katacaktır. Graovac’ın Manisa FK formasıyla başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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