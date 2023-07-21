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        Manisa'da dikiş makinesi müzesi kuruldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:39
        Manisa'da dikiş makinesi müzesi kuruldu

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "dikiş makinesi" müzesi kuruldu.

        Yaklaşık 50 yıldır ilçede dikiş nakış kursları veren Demirci Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kursiyerlerin de katkısıyla kurum bünyesinde, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde kullanılan dikiş makinelerini bir araya getirdi.

        En eskisi yaklaşık 100 yıllık, 62 dikiş makinesi Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan müzede beğeniye sunuldu.

        Müzede dikiş makinelerinin yanı sıra kurslarda yapılan çalışmalar ile nostaljik ev aletleri de yer alıyor.

        Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, AA muhabirine, müzeye gelenlerin, dikiş makinelerinin 100 yıllık gelişimini görebileceklerini belirtti.

        Dikiş makinesi sayısını arttırmak istediklerini de dile getiren Çetinkaya, "Bu müzede dikiş makinelerinin yanı sıra kursiyerlerimiz tarafından yapılan her kurstan birer örnek olarak ürün de koyduk. Ayrıca nostaljik eşyalar olan radyo, telefon ve vazolar da var. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımız müzemizi çok beğeniyor. Buradan etkilenenler kurslarımıza da kayıt yaptırıyor." ifadelerini kullandı.

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