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        Belgrad Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri Kula'yı ziyaret etti

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen farklı yaş ve meslek gruplarından 18 öğrenci, Manisa'nın Kula ilçesini gezdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:58
        Belgrad Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri Kula'yı ziyaret etti

        MANİSA (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen farklı yaş ve meslek gruplarından 18 öğrenci, Manisa'nın Kula ilçesini gezdi.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu Araştırma ve Geliştirme Projesi" kapsamında Manisa'ya gelen öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçeyi görme fırsatı buldu.

        Tapduk Emre ve Yunus Emre türbelerini ziyaret eden öğrenciler, Kula-Salihli Global Jeoparkı'nı gezdi.

        Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Tosun, öğrencileri Kula'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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