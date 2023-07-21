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        İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri görevinden istifa etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 20:09
        İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri görevinden istifa etti

        MANİSA (AA) - İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi görevinden istifa etti.

        Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde bir araya gelen partililer, aldıkları karara ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Grup adına açıklamada bulunan İYİ Parti Turgutlu İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Karacaova, şunları kaydetti:

        "Bizler Turgutlu İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri olarak kendi aramızda bir karar alma durumunda kaldık. İlçe Başkanlığının onaylamadığımız bir takım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz."

        İlçe yönetim kurulu üyeleri ile delegelerden oluşan 41 kişi görevlerinden istifa ettiğini açıklandı.

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