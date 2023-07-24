Manisa'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Urganlı Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Yusuf Görmez ile Davut Demir arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yusuf Görmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Davut Demir ise kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.
Jandarma ekibi kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.