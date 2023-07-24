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        Yeniden coşkuyla akan Gediz, volkanik kanyona hayat verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:37
        Yeniden coşkuyla akan Gediz, volkanik kanyona hayat verdi

        MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM/KAMİL TEKMEN - Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın jeositlerinden Adala Kanyonu, içinden geçen Gediz Nehri'nde suların yükselmesiyle eski güzel görüntüsüne kavuştu.

        Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 kilometre boyunca uzanan ve "Hermos" olarak bilinen Adala Kanyonu'ndan geçen Gediz Nehri'nin bazı bölümleri, önceki yıllarda bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

        Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların doldurduğu, Gediz Nehri'nin aşındırmasıyla oluşan kanyon, sular çekilince insanları bölgeye çeken güzel görüntüsünü yitirdi.

        Bu yıl bahar ve haziranda etkili olan yağışlarla Gediz Nehri'nde sular yükseldi. Suyla dolan volkanik kanyon, ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

        Kanyona, günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra doğa yürüyüşü, bisiklet ve motosiklet gibi açık hava sporcuları da ilgi gösteriyor.

        - Nehir kanyonun süsü

        Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, AA muhabirine, "Adala Kanyonu'na güzelliğini katan Gediz Nehri", tekrar eski coşkusuyla aktığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Özellikle Kütahya, Murat Dağı ve Demirci bölgelerine yağmur ve kar yağışının bol olmasından dolayı nehrin suyunun bu yıl iyi olduğunu anlatan Yalvaç, şöyle konuştu:

        "2021 yılında yine burada sizinle buluşmuştuk, o zaman burada sadece kayalar ve toprak vardı, su ise yoktu. Temmuzun ilk haftasında Demirköprü Barajı'ndan su salındı, Ağustos'un 10'una kadar devam edecek. Gediz Nehri aslında kanyonun süsü. Bu akarsuyumuz tarımsal sulama için de önemli. Biz çiftçiler olarak mutluyuz, su bizim canımız, olmazsa olmazımız. Buradan akan su, Menemen'e kadar toplam 1 milyon 200 bin dekarlık tüm Gediz Ovası'nı suluyor."

        Kanyonda su olmayınca ziyaretçi ilgisinin de azaldığını hatırlatan Yalvaç, "Su yokken insanların buraya ilgisi daha azdı. Şimdi suyun böyle akmasıyla kanyonu ve lavların olduğu bölgeyi görmek isteyen insanlar buraya yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun. Oturacak yer bulamazsınız." diye konuştu.

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