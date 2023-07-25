Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:31
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1015 kök kenevir ve 725 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, H.T. ve R.Ö.'nün kenevir ektiği ormanlık araziye operasyon düzenlendi.

        Bölgede yapılan aramada 1015 kök kenevir ile 725 gram esrar ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Manisa Saruhanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Manisa Saruhanlı'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün; havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün; havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
        Manisa FK özel maçta Pendikspor'a yenildi
        Manisa FK özel maçta Pendikspor'a yenildi
        Manisa Saruhanlı'daki orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde sürüyor
        Manisa Saruhanlı'daki orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde sürüyor
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün; havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün; havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)