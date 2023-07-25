Manisa FK, Oğuzhan Berber'i transfer etti

MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, tecrübeli sağ bek Oğuzhan Berber'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu İstanbulspor'da tamamlayan 31 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Oğuzhan Berber, Manisa FK'nin Süper Lig hedeflerine katkı sunmak istediğini belirterek, "Bu güzel ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri burada olmamdaki en büyük etken. Sezon sonunda hep birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de Oğuzhan Berber’in ligi iyi bilen tecrübeli bir isim olduğuna dikkati çekerek, "Oğuzhan Berber’i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Bu ligi iyi bilen tecrübeli bir isim. Takımımıza önemli katkı verecektir. Kendisine siyah-beyaz formamızla başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.