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        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri Manisa'da incelemelerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:59
        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri Manisa'da incelemelerde bulundu

        MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Manisa'nın Kula ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan yatırımları inceledi.

        Kula Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapılan ve toplam yatırım bedeli 190 milyon lirayı bulan topraksız teknolojik sera, tekstil üretim tesisleri, çocuk kreşi ve anaokulu ile tarihi konakların restorasyon projelerini inceleyen Yeniçeri'ye Kula Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez ile Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz eşlik etti.

        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kula'nın turizmi ve ekonomisinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yatırımların ilçeye hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirtti.

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