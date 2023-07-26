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        Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:08
        Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İzmir'in Ödemiş ilçesine düzenlenen geziden Turgutlu'ya dönenleri taşıyan Enver B'nin kullandığı 45 ADL 277 plakalı minibüs, Bozkır Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada aralarında çocuk ve gençlerin de olduğu toplam 20 kişi yaralandı.

        Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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