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        GÜNCELLEME - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:46
        GÜNCELLEME - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumda ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

        İnsansız Hava Aracı'nın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Alaşehir Belediyesi ekipleri ile vatandaşların da destek verdiği çalışma sonucu yangın, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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