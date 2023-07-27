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        Manisa'da erken hasat üzümde ilk ihracat tırı yola çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:00
        Manisa'da erken hasat üzümde ilk ihracat tırı yola çıktı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci üzümde ilk ürünler hasat edilerek ihracat pazarlarına gönderildi.

        Üzüm üretiminin önde gelen merkezlerinden Alaşehir'de geleneksel Sultaniye cinsinden 15 gün önce olgunlaşan Superior Seedless cinsi sofralık üzümlerin toplanmasına başlandı.

        Bağlardan toplanan ürünlerin yüklendiği tırlar, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden çıkarak Rusya'ya hareket etti.

        Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, ilk tırın uğurlanması nedeniyle düzenlenen törende, sezona başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, üretici ve ihracatçılara bol kazanç diledi.

        Erkenci üzümde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 10 bin ton ihracat yapılmasının beklendiğini dile getiren Soygür, "Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden yıllık 350 bin ton yaş sebze meyve ve tarımsal ürün ihracatı yapılıyor. Net olarak 600 milyon dolar gelir elde ediliyor. İlçede geçen yıl 186 bin ton yaş üzüm üretimi yapıldı, bu sene de bu rakama ulaşmaya çalışacağız. Aşırı yağışlardan dolayı üzümün kalitesinde ve rekoltesinde düşüşler olacaktır." dedi.

        Üzüm üreticisi Sadık Tosun da erkenci üzümlerin bakımı ve giderlerinin yüksek olduğunu ancak daha iyi fiyatlarla pazara sunulabildiğini belirtti.

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