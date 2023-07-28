17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarın Manisa'da başlayacak

MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenecek LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, yarınki müsabakalarla başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, İsrail, Slovakya, Malta, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Ukrayna, Büyük Britanya ve İrlanda'nın katılacağı organizasyon, 5 Ağustos Pazar gününe kadar Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

D Grubu'nda Sırbistan, Ukrayna, Büyük Britanya ve İrlanda ile mücadele edecek Türkiye, yarın saat 11.30'da İsrail'le, saat 21.00'de de Büyük Britanya ile karşılaşacak.

LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası da 8-14 Ağustos'ta yine Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.