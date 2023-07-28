Kula modern kapalı pazar yerine kavuşuyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, 60 milyon liraya mal olacak kapalı pazar yerinde çalışmalar yıl sonunda bitecek.

Kula Belediyesince hazırlanan kapalı pazar yeri projesi ile esnaf ürünlerini modern ve sağlıklı ortamda pazarlama imkanı bulacak.

Tarıma dayalı ekonomiye sahip 43 bin nüfuslu ilçeye kazandırılacak pazar yerinde 8 bin 676 metrekare kapalı alanda 340 pazarcı ve müstahsil tezgahı, 50 tuhafiye tezgahı, balıkçı, şarküteri, el ürünleri tezgahları, büfe ve çay ocakları, revir, mescit, otopark yer alacak.

Yaklaşık 60 milyon liralık yatırımın öngörüldüğü kapalı pazar yerinin yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine, kapalı pazar yerinin ilçenin önemli bir ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yatırımlara ve çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Tosun, "Kula'yı yeniden inşa ediyoruz. Bu yatırımlardan kapalı pazar yeri uzun yıllardan bu yana geç kalınmış bir hizmet. Bunu yapmak, inşaatına başlamak bize nasip oldu. Pazar yerinin çok uzun seneler Kulalı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacaktır." diye konuştu.