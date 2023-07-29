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        Manisa'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 21:25
        Manisa'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, önünde meydana gelen kaza için duran araca başka bir otomobilin çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağında bir kaza olduğunu göre Malik Aymergen yönetimindeki MYNM 3535 Almanya plakalı araç durdu. Bu sırada arkadan gelen Gürkan Elmas'ın kullandığı 45 SA 3210 plakalı otomobil bu araca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Nermin Aymergen, Ramazan Tek, Taner Tek, Dilek Tek, Yağmur Elmas, Makbule Elmas ve Emir Elmas yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan bu kazadan önce meydana gelen kazaya karışan araç sürücülerinin yollarına devam ettikleri belirtildi.

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