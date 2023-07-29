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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 22:24
        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Büyük Britanya'yı 9-5 mağlup etti.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın sabah seansında Ukrayna'yı 19-6'lık skorla geçen Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Büyük Britanya, 3. dakikada 2-0 öne geçse de Türkiye, Gülen Selin Yüksel'in etkili oyunuyla ilk devreyi 4-3 önde bitirdi.

        Müsabakanın kalanında Hanzade Dabbağ'ın golleriyle üstünlüğünü koruyan Türkiye, havuzdan 9-5 galip ayrıldı. Milli takımda Hanzade Dabbağ 6 golle en skorer oyuncu oldu.

        D Grubu'nda günün diğer maçlarında Büyük Britanya, İrlanda'yı 21-3, Sırbistan da Ukrayna'yı 18-10 yendi.

        Grup maçlarıyla devam edecek organizasyonda Türkiye, yarın saat 21.00'de İrlanda ile karşılaşacak.

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