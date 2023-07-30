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        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 22:32
        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

        MANİSA (AA) - Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında İrlanda'yı 20-5 mağlup etti.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında 5 müsabaka oynandı.

        C Grubu'nda Slovakya Romanya'yı 12-4, Malta da İsviçre'yi 15-7 mağlup etti. A Grubu'nda ise Macaristan, İspanya'yı 15-8, İtalya da Hırvatistan'ı 10-5 yendi. D Grubu'nda Büyük Britanya ile Sırbistan, 9-9 berabere kaldı.

        Akşam senasında ise B Grubu'nda Yunanistan, Fransa'yı 23-4, Hollanda da İsrail'i 12-10 yendi.

        Günün son maçında İrlanda ile Türkiye karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci devre üstünlüğü ele alan Türkiye, Hanzade Dabbağ'ı etkili oyunuyla müsabakadan 20-5 galip ayrıldı.

        Milli takımda Hanzade Dabbağ 9 golle en skorer oyuncu oldu.

        Gruptaki 3. maçında, 3. galibiyetini alan Türkiye, liderliğini sürdürdü.

        Turnuvaya yarın grup maçlarıyla devam edilecek.

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