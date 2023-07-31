Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında gazdan etkilenen işçi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:17
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında gazdan etkilenen işçi öldü

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hızlı tren hattı inşa edilen tüneldeki gaz sızıntısından etkilenen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

        İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının devam ettiği tünele giren Yaşar Nacaroğlu (57) ve Muhammet Yavuz'dan (22) haber alınamadığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Tüneldeki gaz sızıntısından etkilendiği belirlenen işçilerin bulunması için AFAD ekipleri ile Soma'daki maden ocaklarında görev yapan arama kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi.

        Gaz maskesi takan itfaiye ekiplerinin tünel içindeki çalışması sonucu ulaşılan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahaleye rağmen Yaşar Nacaroğlu hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Yavuz’un tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

        Öte yandan, çalışma sırasında gazdan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"

        Benzer Haberler

        Somaspor'da Emirhan tamam
        Somaspor'da Emirhan tamam
        GÜNCELLEME - Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan e...
        GÜNCELLEME - Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan e...
        Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan etkilendi
        Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan etkilendi
        Kazada hayatını kaybeden gazi Mustafa Bayram toprağa verildi
        Kazada hayatını kaybeden gazi Mustafa Bayram toprağa verildi
        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
        17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
        Trafik kazasında hayatını kaybeden terör gazisi toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden terör gazisi toprağa verildi