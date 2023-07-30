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        Manisa'da restorandaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:19
        Manisa'da restorandaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çalıştığı pizza restoranına motosikletle gelerek bir mesai arkadaşını öldürüp diğerini de yaralayan şüpheli yakalandı.

        Dün Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki pizza restoranında yaşanan olayın ardından kaçan şüphelinin restoran çalışanı F.K. olduğu belirlendi.

        Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan F.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        - Olay

        Dün Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranına motosikletle gelen bir kişi, tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçmış, restoran çalışanı Sultan Zencirci (27) ölmüş, diğer çalışan Gül D. (45) ise yaralanmıştı.

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