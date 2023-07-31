Manisa Soma'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.